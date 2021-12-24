В Астрахани в результате пожара в реанимации погибли два пациента

В Астрахани в пятницу утром произошел пожар в реанимационном отделении Областной инфекционной больницы, где лечатся заболевшие коронавирусной инфекцией. По данным экстренных служб, в результате возгорания в "красной зоне" погибли два пациента.

Вероятной причиной пожара могло стать воспламенение аппарата ИВЛ, сообщили "Интерфаксу" в администрации больницы. По другой версии, возгорание спровоцировала неисправность в системе освещения. ТАСС со ссылкой на источники пишет, что пожар мог начаться из-за короткого замыкания.

Пожар уже потушен, его площадь составила 15 квадратных метров. Из больницы эвакуировали 16 человек.

В мае 2020 года в результате пожаров в реанимационных отделениях больниц для больных COVID-19 в Москве и Санкт-Петербурге погибли шесть пациентов. Росздравнадзор назвал причиной этих двух пожаров неисправность в аппаратах ИВЛ.