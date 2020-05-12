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При пожаре в Санкт-Петербурге погибли 5 пациентов с COVID-19

В Санкт-Петербурге в результате пожара в больнице Святого Георгия, в Выборгском районе, погибли пять пациентов с диагнозом коронавирус.

Возгорание произошло во вторник рано утром в реанимации. Причиной пожара, по предварительным данным, стало то, что воспламенился аппарат искусственной вентиляции легких.Он работал на предельной мощности. Пациенты умерли от отравления продуктами горения. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что все погибшие были подключены в ИВЛ.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 150 человек. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

С середины марта больница Святого Георгия одной из первых в Петербурге была полностью перепрофилирована в инфекционный стационар. Весь её медперсонал занимается оказанием экстренной медицинской помощи только больным с острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмониями, причиной которых является в том числе новая коронавирусная инфекция.

  • Все введённые в городе из-за коронавируса запреты и ограничения сохранятся до лета. Об этом заявили накануне в пресс-службе губернатора Александра Беглова по итогам видеосовещания с президентом России Владимиром Путиным. С 12 мая в Петербурге введён режим обязательного ношение масок и перчаток. За его нарушение предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей.
  • С начала эпидемии коронавируса в Петербурге выявлено свыше 7700 случаев заражения, умерли 56 человек.
  • 9 мая пожар в больнице, где находились пациенты с COVID-19, произошел в Москве. Погибла одна женщина. Причиной возгорания также стал аппарат ИВЛ, отмечает издание "Коммерсант".

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