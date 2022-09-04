В атмосфере зла. Аркадий Даваров – переключая поля энергии

Не смешивай водку и сок томатный,

не взбалтывай правду и ложь.

Вера Павлова



Социальная атмосфера невидима и окружает нас, как воздух, которым мы дышим. И точно так же, как воздух, она не только поддерживает жизнь, но и может её отравлять. Атмосфера, в которой живут граждане России, совсем иная, чем в странах Европы, и обе они сильно отличаются от атмосферы в Украине. Одно из главных отличий – это разное отношение ко злу.

Зло многогранно, но в нём можно выделить три составляющие. Это ложь, без которой не обойтись, ведь зло само по себе неприглядно, уродливо, разрушительно и потому должно всегда прикрываться обманом. Это агрессия, которая приходит на помощь лжи, если та не действует или действует слишком медленно. И, наконец, гордыня, стоящая за ложью и агрессией. Её проявления разнообразны: от высокомерия, тщеславия, самомнения, эгоцентризма до маниакального желания славы, власти и подчинения себе других людей.

Со времен Ивана Грозного, а то и раньше, судя по разным свидетельствам, зло в России было выражено более или менее явно. С ним боролись, ему подчинялись, с ним учились сосуществовать, старались особо не замечать. Атмосфера явного, а тем более сгустившегося, зла незаметно насквозь пропитывает социальную и личную жизнь. Она сказывается в ставших привычными двоемыслии, аморальности, утрате ценностей и чувстве бессмысленности жизни. В неуважении к другим, в недостаточной любви к себе, в бесцеремонном нарушении чужих границ и подсознательной готовности к защите от внезапного нападения. Моральной компенсацией за беды и лишения становится сознание принадлежности к чему-то великому, своей исключительности, уверенность в "нашем особом пути" и общей, а не личной, миссии в этой жизни. Чем более открытым становится зло, тем сильнее расцветают его скрытые проявления: лицемерие, полуправда, преувеличение, обесценивание, шантаж, перекладывание ответственности на чужие плечи.

Человек, как радиоприёмник, резонирует с тем полем, на которое настроен

По мере того, как крепнет атмосфера зла, человек становится всё беззащитнее, всё сильнее испытывает тревожность и неуверенность в будущем. Инстинктивно сопротивляясь разлитому в воздухе злу, люди тратят силы на то, чтобы не видеть и не слышать очевидного, отгородиться от окружающего внутренними барьерами, заглушить голос совести и не признавать свою ответственность. Если они перестают это делать, то сдаются на волю победившего зла. При этом у кого-то возникают и попытки осмыслить происходящее, признать честно свою долю вины, принять порой трудные решения и начать жить по-новому, устраняя или хотя бы минимизируя зло.

В Западной Европе, похоже, атмосфера совсем другая: различия между добром и злом не так явны. Наоборот, они смазаны и как бы не так уж и важны. Если обман существует, то он прикрыт политкорректностью и ласковой любезностью. Ложь присутствует, но она спрятана где-то в основах общепринятого мировоззрения, а те чаще всего не обсуждаются и не осмысливаются критически. Поэтому она не бесцеремонна, а тактична и интеллектуальна, ей достаточно ограничиться намёком на чью-то отсталость, тенденциозность или недостаточную толерантность. Открытой агрессивности как таковой здесь тоже нет – это просто неприлично и небезопасно. Но достаточно много её скрытых проявлений в тайном давлении, протекционизме, ограничениях, волоките. Да и гордыни как таковой, в общем-то, нет – только самодовольство и высокомерие, тенденция к консерватизму и продавливание лишь своих интересов. При такой похожести добра и зла жить людям в целом спокойнее, комфортнее, хотя, пожалуй, немного скучнее. Беда в том, что такое незаметное, "ползучее" зло может разливаться дальше и дальше, как само собой разумеющееся. А опомниться и распознать его намного труднее, чем в открытых формах.

Атмосфера в Украине в корне отличается и от российской, и от европейской. Здесь добро и зло существуют не сами по себе, а в борьбе, взаимопроникновении и единстве. Поэтому действительность непредсказуема, динамична и разнообразна. Кто-то стал героем, кто-то, наоборот, скатился вниз. Эта гремучая смесь добра и зла в переменчивой и противоречивой атмосфере таит в себе как потрясающие возможности, так и немалые опасности. Можно как резко избавиться от зла и утвердиться в добре, так и прийти к укреплению зла в новых и неузнаваемых формах. В этой атмосфере ложь должна содержать в себе долю правды. К счастью, нет места неприкрытому, наглому насилию. Но есть пространство для усиления коррупции, несправедливости, презрения к инакомыслию, для надуманных ограничений, ведущих к замкнутости и изоляции. Есть много примеров смирения и духовного взлета, но нередки случаи гордости своей исключительностью, пренебрежения к иной точке зрения за счет сохранения прежних иллюзий или создания новых. Сейчас, когда пришло время страшных испытаний, люди здесь проявляют мужество, стойкость, взаимопомощь, беспримерный героизм в борьбе с безумным и открытым злом.

Социальная атмосфера во всех этих случаях вездесуща, она всё пропитывает и направляет. Любой человек, дыша этим воздухом, сам того не замечая, проникается им. А значит, и проявляет себя в соответствии с тем, чем оказался наполнен. Потому, желая того или не желая, сознательно или бессознательно, он служит в известной мере атмосфере, в которой находится. А значит, через свои мысли, чувства, желания и тем более действия, служит и злу, содержащемуся в ней.

К счастью, атмосфера тоже меняется и зависит от многих факторов. Итальянский философ Тонино Грифферо исследует эту тему в ряде книг, начиная с "Атмосфера. Эстетика эмоциональных пространств", вышедшей в 2010 году, до недавних работ, посвященных атмосферной природе образования и политики. Он обращает внимание на то, что социальные, экономические и другие системы требуют эмоциональной вовлеченности. Люди всегда живут в среде, которая эмоционально настроена определённым образом. Поэтому имеет смысл рассматривать атмосферу прежде всего как эмоциональную составляющую энергетического поля. Давно не секрет, что такие поля существуют у всех живых систем. Есть поле у человека, пары, семьи, трудового коллектива, города, страны и так далее. И конечно, чем больше, чем сложнее система, тем, как правило, более мощное у неё поле. Поэтому на нас сильно влияет, например, атмосфера той местности, куда мы попали: разруха или, наоборот, красота курорта создают соответствующее настроение и самочувствие. Не только социальные поля имеют свою атмосферу. Разные части культурного поля также имеют собственную атмосферу и сильно влияют на состояние человека: сериалы, фильмы, книги, музыка, живопись, медиа, соцсети, задушевные разговоры. Каждый из нас к чему-то из этого более чувствителен.

Человек, как радиоприёмник, резонирует с тем полем, на которое настроен. А эта настройка зависит от того, на что направлено наше внимание. Чёткой настройки можно добиться только при полной концентрации внимания, когда находишься "в потоке". Обычно же на нас влияют многие фоновые поля, которые мы затрагиваем только краем внимания. Как помехи и сигналы других радиостанций при нечёткой настройке приёмника.

Нельзя забывать, что эмоции и чувства содержатся не совсем внутри нас, а разлиты в энергетическом поле – точнее, в его атмосфере. Поэтому совсем непросто отличить собственные чувства от тех, которые приносит другой человек или безликая атмосфера, в которую ты попал. Кроме того, окружающая атмосфера вызывает у человека особые эмоциональные реакции, которые нечетко воспринимаются и трудно выражаются словами. Но умение их осознавать очень важно, потому что они безошибочно и непосредственно свидетельствуют о том, где ты сейчас находишься.

Вот что писал о советской атмосфере 1970-х годов Борис Чичибабин: "Как страшно, что ложь стала воздухом нашим, которым мы дышим до смертного часа, а правду услышим – руками замашем... а самое страшное – то, что не страшно". Теперь стихи Чичибабина становятся всё более актуальными, и не только они. Я с изумлением замечаю, что снова наступает время Александра Галича. Он возвращается "под грохот чужих копыт", как предугадал это полвека назад. Кто знал тогда, что этот грохот будет таким…

Так как же нам со всем этим быть? Какие есть возможности хоть что-то сделать? Может быть, стоит больше обращать внимания на то, к каким ты сейчас принадлежишь системам, а значит, под воздействием каких полей находишься. Прислушиваться к своей эмоциональной реакции на них и ответственно, осознанно принимать решение о степени своей принадлежности. Переключать своё внимание на поля, которые резонируют с тобой своими ценностями и смыслами.

Может быть, пора больше заботиться о своем собственном поле. Почистить его от зла и сделать светлее в меру своего разумения. Наконец, может быть, стоит каждый день проверять, не появились ли в твоей душе заново черты зла. Так Маленькому принцу приходилось поутру выпалывать ростки баобабов на своей планете. А может быть, всё это вместе или что-то другое. И это только полдела – на одном лишь противодействии злу далеко не уедешь. Как у Би-2 в песне "Колыбельная": "Я прошел сквозь отрицание зла. Только счастья от чужого добра не будет".

Аркадий Даваров – IT-специалист, психолог

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