"Этому самолету уже 49 лет!" В авиакатастрофе с изношенным Ан-24 погибли 48 человек

В четверг, 24 июля, в 12:58 по Москве пропал с радаров пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" – вскоре его обломки были обнаружены в 16 километрах от аэропорта амурского города Тында.

Текст: проект "Окно"

В МЧС России заявили, что "вертолет Ми-8 Росавиации обнаружил горящий фюзеляж самолета". Спасательный вертолет не смог приземлиться в районе места крушения Ан-24 в Амурской области, спасатели отправились туда пешком. Предварительно сообщается, что при облете места крушения "живые не найдены". На борту, которому исполнилось уже почти 50 лет, летели 42 пассажира (жители Тынды, Хабаровска, Уссурийска) и шесть членов экипажа из Иркутской области, это командир судна Вячеслав Логвинов, второй пилот Кирилл Плаксин, бортмеханик Владимир Вохминцев, бортпроводник Анастасия Бессмертная, специалисты инженерно-технического обеспечения Виталий Колтунов и Алексей Лысенко.

Следственный комитет РФ сообщает, что все находившиеся на борту Ан-24 погибли: из 43 купивших билеты пассажиров на борт сели 42 человека, в том числе 5 детей. Пассажирка Марина Авалян зарегистрировалась на рейс, но в последний момент отказалась лететь. По ее словам, из-за болезни внучки она задержалась в Благовещенске.

Ан-24 выполнял рейс по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. После технической посадки в Благовещенске самолет вылетел в Тынду с двухчасовой задержкой. Изначально сообщалось, что борт не смог приземлиться в аэропорту конечного назначения с первого раза и пошел на второй круг, после чего перестал выходить на связь.

– Все шестеро членов экипажа – жители Иркутской области, – подтвердили редакции коллеги погибших из авиакомпании "Ангара". Сотрудники отказались дать подробные комментарии, сославшись на запрет авиакомпании, и попросили "обратиться с официальным запросом" в пресс-службу "Ангары".

Известно, что единственной женщиной в экипаже была 43-летняя Анастасия Бессмертная. У нее остались две маленькие дочери и муж, бортмеханик. По словам одного из коллег, Анастасия "полжизни провела в небе", работала в компаниях "ИрАэро", "Энкор" и последние 12 лет – в "Ангаре".

Самым опытным в экипаже был 61-летний командир Вячеслав Логвинов, его дочь и сын Артем узнали о трагедии от журналистов.

– Он с 85 года в полетах – 40 лет! С тех пор, как окончил военный институт ВС в Актобе, – говорит Александр, бывший коллега Вячеслава. – Причем в полетах сложных, начинал как военный летчик. В его опыте или внимательности я не сомневаюсь.

По словам собеседника "Окна", он больше верит в версию о неисправности самолета – в силу возраста Ан-24 и той информации, которую слышал от близких другого члена экипажа. Так, брат инженера технической службы Ан-24 29-летнего Алексея Лысенкозаявил, что коллеги Алексея подтвердили ему – информация о неисправности самолета появилась еще до вылета.

"Я списался со сменщиками, кто там работал...Информация, которую я узнал, такая: они сказали, что этот борт уже прилетел с какой-то неисправностью. В техническом плане. Они как-то это решали. Потом по поводу погоды добро не давали, задержка была. Спустя два часа они вылетели", – рассказал брат Лысенко.

Александр, коллега Вячеслава Логвинова отмечает, что "не удивлен".

– Этому Ан-24 с бортовым номером RA-47315 уже 49 лет! Он был выпущен в Киеве еще в 76 году. Я больше поверю в версию о его неисправности, чем в сообщения об ошибке пилота. Из-за погоды им изначально перенесли вылет, а потом все наладилось и дали добро, – говорит Александр.

Авиаэксперт Андрей Патраков версию коллеги Логвинова подтверждает.

– По моему мнению, причина роста катастроф с этим типом самолетов (имею ввиду и Ан-24, и Ан-26; очень близкие модели) – износ и высокая нагрузка без должного ремонта. Сейчас Аны на себя взяли всю нагрузку региональных пассажиропотоков – условно всех местных воздушных авиалиний, особенно в труднодоступные пункты на Дальнем Востоке и в Сибири. Ранее [до санкций из-за войны] западные самолеты, самолеты иностранного производства на этих маршрутах часто использовались – L-410 чешские, например. Теперь они фактически перестали летать в России, все стоят на земле, в негодном состоянии находятся. И вся нагрузка легла на плечи стареньких Ан-24, Ан-26, – говорит Патраков. – А они изначально уже были очень старые, ресурс их ограничен оригинальным разработчиком киевским (конструкторское бюро "Антонов") до 50 лет. В марте этого года та же авиакомпания "Ангара" и другие локальные авиакомпании просили продлить срок службы этих самолетов до 60 лет. Объяснили просто – не видят перспективы в ближайшие десятилетия(!) замены этих самолетов на какие-то новые. Вот тот же Ил-114 (КБ Илюшина) уже не первый десяток лет разрабатывается на замену этим Анам. Но в ближайшей перспективе не ожидается его поступление, он так и не прошел сертификацию, и там есть серьезные проблемы с двигателем у него. Как показывает практика, перенос его поставок произошел уже раз 10. То есть в ближайшие годы не стоит ожидать его выпуска. Даже если они в итоге выйдут, они не будут носить массовый характер – и замена будет происходить очень постепенно. То есть как минимум 10 лет на оставшихся Ан-24 и 26 придется летать. И это неизбежно ведет к тому, что интенсивность их эксплуатации растет, состояние ухудшается, а ведь вместе с тем самолеты уже не сопровождаются со стороны киевского КБ. Это сопровождение носит уже рискованный характер, делается силами российских КБ, назначенных Росавиацией. Это можно предположить основной причиной. А добавочная – просто ненадлежащее техническое обслуживание, недостаток запчастей для этих самолетов, которые производятся в очень ограниченных количествах. Тот факт, что контроль качества за ними не ведет оригинальный разработчик. Причин более чем достаточно. Добавлю, что и общий уровень культуры безопасности полетов у нас в регионах никогда не отличался высоким уровнем, к сожалению. Это не к работе пилотов – речь про некачественное техническое обслуживание. По последней информации, проводилось совещание по вопросам ненадлежащего технического обслуживания как раз Ан и других воздушных судов, включая вертолеты, компанией "Ангара". То есть вопрос такой ставился. Это говорит о том, что как минимум такие проблемы были. Возможно, они тоже являются причиной этой катастрофы, но мы узнаем только по итогам расследования достоверно.

Открытые данные подтверждают, что самолет с таким бортовым номером выпустили 29 января 1976 года – в эксплуатации борт 49 лет и 6 месяцев. В 1976 году самолет выполнил первый полет. 4 года назад Ан-24РВ получил сертификат летной годности, действительный до 2036 года, пишет "Интерфакс". С 2018 года этот борт 4 раза был в авиаинцидентах, включая отказ генератора и проблемы с радиосвязью.

По официальной информации МЧС, самолет потерпел крушение при заходе на посадку в Тынде – Ан-24 не смог приземлиться с первого раза и пошел на второй круг, после чего перестал выходить на связь. Самолет был технически исправен перед вылетом, сообщили ТАСС в оперативных службах. В Следственном комитете, объявляя о возбуждении уголовного дела по факту крушения, заявили, что основные версии крушения Ан-24 – "неисправность самолета и человеческий фактор".

"Вся Тында горюет"

Жители Тынды пофамильно знают погибших.

– Вся страна уже, кажется, знает. Лично я в этой катастрофе потеряла семерых хороших знакомых. Вся Тында горюет, – признается Галина. – Многие либо летели в гости к родственникам, либо сами живут и работают в Тынде, возвращались домой.

Известно, что на борту разбившегося Ан-24 была семья медиков: акушер-гинеколог с 40-летним стажем Галина Найденова и ее муж Алексей Найденов.

– Он был врач функциональной диагностики, она очень опытный гинеколог, – говорит Галина. – Жили много лет и работали в Тынде в РЖД-Медицине. Летели из отпуска вместе с внуком-подростком.

Среди пассажиров был 71-летний Леонид Майзель – известный торакальный хирург, награжденный орденом Почета за помощь при ликвидации последствий нефтегорского землетрясения.

– У известного на весь Дальний Восток хирурга Леонида Ефимовича также была специализация онколог, его стаж составлял 48 лет. Работал врачом в Хабаровской краевой клинической больнице №1. Его последнее дежурство было 20 июля, в воскресенье, – рассказывает Виталий из Хабаровска.

Известно, что в самолете погибли также 34-летняя Дарья Изварина и ее двухлетняя дочка – они жили в Благовещенске.

– Погибла учительница Елена Великанова, она жила в поселке Горный. Всего 55 лет, – перечисляет собеседница. – К Людмиле нашей в гости летел сын с женой и внучкой. Сережа и Наташа [Шияны] жили в Хабаровске, маленькой Еве, летевшей к бабушке, всего годик исполнился! Это ужас. Пятеро детей погибли!

Список погибших:

Абалихин Александр (22.09.1992);

Абдулаева Елена (05.07.1975);

Александрикова Ирина (26.06.2000);

Барышникова Элеонора (09.11.1970);

Великанова Елена (26.08.1969);

Гирин Василий (13.12.1981);

Иванченко Алексей (28.11.1976);

Изварина Дарья (12.12.1991);

Казарова Нигина (19.06.2000);

Казарова Камилла (01.06.2024).

Казенка Дзянис (21.03.1995);

Кокорин Денис (13.02.2002);

Ладыгина Анна (15.03.1983);

Леонов Давид (19.12.2011);

Лю Пенг (22.11.1986);

Майзель Леонид (07.04.1954);

Малмыгин Сергей (23.06.1974);

Мамедов Александр (20.09.1962);

Матыцина Елена (24.06.1965);

Найденова Галина (23.02.1960);

Найденов Алексей (16.02.191);

Николенко Денис (18.04.1987);

Ныров Максим (06.03.1974);

Очкин Сергей (03.08.2018);

Пашина Мария (08.08.2023);

Плескач Денис (13.10.1978);

Редькина Елена (09.12.1970);

Романова Лариса (09.08.1970);

Саблина Елена (04.04.1966);

Садков Юрий (27.09.1997);

Семашко Владимир (20.05.1968);

Семашко Нина (14.02.1971);

Сунцожен Николай (30.12.1986);

Тесленко Сергей (19.07.2013);

Тесленко Андрей (16.06.2016);

Топоева Рашида (04.02.1959);

Шиян Наталия (05.11.1991);

Шиян Сергей (14.02.1993);

Шиян Ева (29.12.2023).

Летом 2025 года в России произошло уже как минимум четыре авиапроисшествия с самолетами Ан-2, если не считать трагедию под Тындой. 5 июня 2025 года в Саратовской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку, после чего загорелся, пилот был госпитализирован в тяжелом состоянии.

10 июня 2025 года, около 12:00, произошло срабатывание аварийного маяка воздушного судна Ан-2 Авиакомпании "МиАн".

Самолет следовал с аэродрома "Теплый ключ" для выполнения лесоавиационных работ в Томпонском районе Республики Саха (Якутия). Судно нашли в лесу, где оно совершило вынужденную экстренную посадку, застряв между деревьями и получив повреждения.

6 июля 2025 года в Забайкальском крае, около Читы, самолет Ан-2 Читинского авиаспортивного клуба, на борту которого находились 10 парашютистов и 1 член экипажа, совершил жесткую посадку примерно через 10-16 минут после взлета. По предварительным данным, причиной стал отказ двигателя. Пострадали 9 человек, двое из них были в тяжелом состоянии.

8 июля 2025 года, Камчатский край, район месторождения Озерновское, самолет Ан-2 RA-07873 ООО "Дальзолото" при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились два члена экипажа и семь пассажиров, никто не пострадал. Самолет получило повреждения винта и левой нижней плоскости, предварительный ущерб составил более миллиона рублей, возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в мае пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Иркутска в Киренск, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Киренска. Примерно за месяц до этого самолет Ан-24 "Полярных авиалиний", летевший из Зырянки в Якутск, в течение часа летел и сел с одним работавшим двигателем. Правый двигатель пришлось отключить из-за снижения уровня масла.







