В Австралии начались испытания вакцины нового типа от Covid-19

Австралийские исследователи начали клинические испытания вакцины нового типа против COVID-19 - она будет вводиться с помощью назального спрея. Специалисты брисбенской компании Nucleus Network предполагают, что их вакцина станет более эффективной, чем препараты AstraZeneca и Pfizer.

Новой разработке австралийских учёных посвящена статья, опубликованная на сайте "Голоса Америки".

Доктор Пол Гриффин, медицинский директор компании Nucleus Network, начавшей испытания вакцины, говорит, что австралийский препарат должен снизить риск заражения.

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"Основное преимущество нового препарата в том, что он вводится тем же путём, которым попадают в организм патогены или вирус. Мы надеемся, что это усиливает эффективность вакцины, фактически предотвращая проникновение вируса в организм человека" - заявил Гриффин.

Австралийские разработчики новой вакцины говорят, что она станет доступной для пациентов примерно через два года.

В настоящее время в Австралии одобрены для использования две вакцины против COVID-19 - AstraZeneca и Pfizer. На этой неделе руководство общественного здравоохранения страны заявило, что препарат AstraZeneca будет рекомендоваться людям в возрасте 60 лет и старше. Это связано с тем, что у молодых людей, как показала практика, имеется - пусть в крайне редких случаях - риск развития тромбоза.

Власти Австралии, с её 25-миллионным населением, планируют завершить вакцинацию к концу 2021 года. На сегодняшний день в Австралии зарегистрировано около 30 тысяч случаев заражения коронавирусом. Жертвами эпидемии стали более 900 человек.