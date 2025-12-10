В Австралии вступил в силу запрет соцсетей для детей до 16 лет

В Австралии вступил в силу одобренный ранее парламентом закон о запрете создания несовершеннолетними в возрасте до 16 лет аккаунтов в соцсетях. Агентство Bloomberg отмечает, что Австралия стала первым демократическим государством в мире, которое ввело подобный жёсткий запрет. Власти объяснили его необходимость борьбой с насилием над детьми и их зависимостью от онлайн-платформ.

Закон требует от 10 крупнейших соцсетей, таких как Facebook, Instagram, TikTok, X, Snapchat и YouTube, не допускать регистрации австралийцев до 16 лет. Существующие аккаунты должны быть заблокированы. За нарушение установлены крупные штрафы - до 49,5 австралийских долларов (около 33 млн долларов США). Штрафы будут накладывать на владельцев соцсетей, а не на самих детей или их родителей. Владелец X Илон Маск, резко критикующий страны ЕС их за требования к компании, заявил, что австралийским требованиям компания подчинится.

Глава правительства Австралии Энтони Альбаниз заявил, что гордится решением властей, которое, по его мнению, должно изменить к лучшему ситуацию в стране и оказать глобальное влияние. Самих подростков Альбаниз призвал в освободившееся время "заняться новым видом спорта, выучиться играть на новом инструменте, или прочитать книгу, которая ждёт своего часа на книжной полке", или просто проводить больше времени с семьёй.

По данным опросов, 77% австралийцев поддерживает нововведение. Противники закона указывают на сложность его воплощения в жизнь, а также на то, что для некоторых подростков, испытывающих трудности в оффлайн-общении, запрет может стать причиной психологических проблем. Примеру Австралии тем не менее намерена последовать Новая Зеландия, возможные ограничения обсуждаются и в Европе - Европарламент недавно одобрил резолюцию с призывом ввести в ЕС подобные ограничения.