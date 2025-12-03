В Азербайджане бывшего "вагнеровца" приговорили к лишению свободы

Суд в Азербайджане приговорил Исмаила Гасанова, завербованного в ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине лично Евгением Пригожиным, к трём годам и шести месяцам лишения свободы по делу об участии в деятельности вооружённых формирований за пределами страны. Об этом сообщило издание Oxu.

О задержании Гасанова и Рамиля Алиева 10 июля 2025 года писали азербайджанские медиа. По данным Report, они участвовали "в учениях и боевых операциях" на территориях различных стран, а также "подстрекали других граждан Азербайджана к совершению подобных деяний за пределами страны".

Гасанов, гражданин Азербайджана, был осуждён в России на 12 лет лишения свободы. Oxu не уточняет, когда ему вынесли приговор и по какой статье его осудили. По данным издания, он дважды обращался к властям России с просьбой отбыть оставшиеся три с половиной года в Азербайджане, но ему отказали. В ноябре 2022 года в колонию, в которой он отбывал наказание, приехал ныне покойный глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и предложил принять участие в войне против Украины. Заключённым за шесть месяцев службы обещали деньги, свободу и российское гражданство. Гасанов согласился, 25 ноября того же года его и других осуждённых привезли в Ростов-на-Дону, где он подписал контракт, пишет издание.

Затем Гасанова доставили в так называемую "ЛНР", где он проходил военную подготовку. Сам он утверждает, что не участвовал в боевых действиях, его основной задачей была эвакуация погибших и раненых российских военнослужащих с фронта. 25 мая 2023 года ему выплатили обещанную сумму, вручили медаль и почетную грамоту. Кроме того, он получил гражданство России, отмечает "Настоящее Время".