Yle: Финляндия выдворила просившего убежища бойца ЧВК "Вагнер"

Финляндия выдворила гражданина России, ранее незаконно пересёкшего границу, сообщает Yle. По данным издания, россиянина зовут Евгений, и он –бывший боец ЧВК "Вагнер", бежавший с войны и просивший в Финляндии убежище.

Пограничная охрана подтвердила, что у выдворенного есть военное прошлое. Решение о высылке приняла миграционная служба. 14 ноября патруль сопроводил россиянина к пункту пропуска Ниирала.

Россиянина задержали 17 июня после незаконного перехода границы. Yle обнаружил фотографии, на которых он находился на востоке Украины и рассказывал о своём участии в войне.

В соцсетях он представлялся бойцом ЧВК "Вагнер", а в его аккаунтах нашли видео с критикой российского военного руководства. После прибытия в Финляндию россиянин подал ходатайство о международной защите.

Прокремлёвский журналист Кости Хейсканен утверждал, что задержанный – это Жаслан Мустаханов, также известный как Евгений Шпартун.

По данным "Медиазоны", Мустаханов родился в Омске в 1992 году и имел шесть судимостей. Осенью 2023 года его задержали по подозрению в ограблении ювелирного магазина, а в июне 2024 года приговорили к шести годам колонии. Когда он освободился и как оказался на фронте, неизвестно.

В начале 2025 года в своём видео Мустаханов раскритиковал Минобороны России. Yle писало, что видео могло быть записано, когда наёмника уже задержали в Финляндии, но сам он эту информацию не подтвердил.