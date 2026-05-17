В Азове Ростовской области дрон повредил здание университета

В ночь на воскресенье 17 мая ударам украинских дронов подверглись не только Москва и Московская область, но и юг России. Как сообщает Кавказ.Реалии, на юге страны дроны сбивали в Ростовской области и Краснодарском крае, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Ростовский губернатор Юрий Слюсарь заявил, что БПЛА уничтожены в Азове и трех районах: Неклиновском, Чертковском и Верхнедонском. По словам Слюсаря, пострадавших нет, при этом в Азове взрывной волной повреждено остекление в здании Донского государственного технического университета.

После утренних ударов, добавил Слюсарь, в селе Натальевка повреждена крыша одного из строений в детском оздоровительном комплексе "Спутник". "Возгорания не было. В настоящее время на оздоровительной базе проводится мероприятие. Никто из участников не пострадал", – утверждает губернатор.

Кроме того, Служба безопасности Украины заявила, что в анексированном Россией Крыму были поражены инфраструктура и средства ПВО военного аэродрома Бельбек, в том числе зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2", ангар с радаром для комплекса С-400, система управления БПЛА "Орион" и наземная станция управления БПЛА "Форпост", пункт передачи данных "земля–воздух", диспетчерская вышка и ангар. Независимого подтверждения этим сообщениям нет.