В Азовском море потерпел крушение сухогруз с пшеницей

В Азовском море потерпел крушение сухогруз типа "Волго-Балт" с грузом пшеницы, сообщил глава назначенной Россией администрации оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо.

Как пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы, экипаж состоял из 11 человек. По последним данным, два человека погибли. В оперативных службах сообщили, что девять членов экипажа эвакуировались в лодку-капсулу и добрались до берега.

Как сообщил Сальдо, члены экипажа являются гражданами России. Один из погибших – старший помощник капитана, 1991 года рождения.

В российских оперативных службах утверждают, что причиной крушения стала атака беспилотника. В момент атаки судно находилось в 300 милях к северу от города Керчь в аннексированном Крыму.