Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Багдаде в ходе протеста пострадали десятки человек

Акция протеста в Ираке, Багдад, 5 ноября 2021 года

Десятки человек, включая полицейские, пострадали в результате массовых протестов в столице Ирака Багдаде. Полиция стреляла в воздух для сдерживания толпы, чтобы не допустить демонстрантов в особо охраняемую зону, где располагаются госучреждения. СМИ сообщали о гибели двух человек, но Минздрав эту информацию опроверг.

На улицы Багдада вышли сторонники сотрудничающих с проиранскими шиитскими формированиями партий. Месяц назад они проиграли выборы и лишились большинства мест в иракском парламенте. Протестующие считают, что результаты голосования были сфальсифицированы.

В Ираке до сих пор из-за многочисленных жалоб на фальсификации не объявлены итоги парламентских выборов, и продолжается подсчёт голосов. В стране продолжается политический кризис, вызванный ситуацией в экономике. В 2019 году в Ираке прошли массовые антиправительственные протесты.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG