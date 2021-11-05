В Багдаде в ходе протеста пострадали десятки человек

Десятки человек, включая полицейские, пострадали в результате массовых протестов в столице Ирака Багдаде. Полиция стреляла в воздух для сдерживания толпы, чтобы не допустить демонстрантов в особо охраняемую зону, где располагаются госучреждения. СМИ сообщали о гибели двух человек, но Минздрав эту информацию опроверг.

На улицы Багдада вышли сторонники сотрудничающих с проиранскими шиитскими формированиями партий. Месяц назад они проиграли выборы и лишились большинства мест в иракском парламенте. Протестующие считают, что результаты голосования были сфальсифицированы.

В Ираке до сих пор из-за многочисленных жалоб на фальсификации не объявлены итоги парламентских выборов, и продолжается подсчёт голосов. В стране продолжается политический кризис, вызванный ситуацией в экономике. В 2019 году в Ираке прошли массовые антиправительственные протесты.