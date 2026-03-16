В Баку французского бизнесмена осудили на 10 лет по делу о шпионаже

Суд в Баку приговорил французского бизнесмена Мартина Райана к 10 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Ещё одного обвиняемого по делу, гражданина Азербайджана Азада Мамедли – к 12 годам лишения свободы по статье о госизмене. Об этом сообщает Азербайджанская служба Радио Свобода.

Мартин Райан – генеральный директор компании Mercorama, его задержали в декабре 2023 года. По версии следствия, он действовал по поручению лиц, которые работали в стране в качестве дипломатов, но фактически, как утверждается, были сотрудниками французских секретных служб. Райан встречался с ними и познакомил их с Мамедли.

Издание Oxu со ссылкой на обвинительное заключение пишет, что бизнесмену вменили сбор сведений о производимом в Азербайджане вооружении и комплектовании армии во время конфликта в Карабахе. Кроме того, следствие утверждает, что его интересовали военнослужащие и лица в запасе, владеющие французским языком выпускники зарубежных вузов, а также планы военного сотрудничества Азербайджана с Великобританией, Алжиром, Турцией, Пакистаном, Ираном, Китаем и странами Центральной Азии.

Райан и Мамедли не признали вину.

Райан заявил в суде, что приехал в Азербайджан с деловыми целями в 2015 году и за время пребывания там установил контакты с некоторыми сотрудниками французского посольства, но никогда не брал деньги у них. "Я не шпионил, и я пытался доказать это в суде. Возможно, мне не следовало связываться с некоторыми людьми", – сказал он в последнем слове.

Согласно решению суда, Мартина Райана депортируют на родину после отбытия срока.

В сентябре 2024 года гражданина Франции Тео Клера в Азербайджане приговорили к трём годам лишения свободы за граффити на поездах бакинского метро. Двух других обвиняемых по делу – австралийца Пола Хана и новозеландца Исмаэля Де-Сен Кентена – суд обязал выплатить штрафы. Оба до суда находились на свободе с момента задержания в марте 2024 года, под стражей оставался только Клер.

Отношения между Францией и Азербайджаном ухудшились после того, как Париж поддержал Ереван в 2020 году во время конфликта в Карабахе, территории, которая по международному праву принадлежит Баку.

Армения начала закупать бронетехнику у Франции, а в феврале 2024 года министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж готов предоставить Армении ракеты для ПВО.

В октябре 2025 года на саммите в Копенгагене президенты Азербайджана и Франции Ильхам Алиев и Эммануэль Макрон договорились "нажать кнопку перезагрузки". С тех пор проводятся встречи на уровне глав МИД.

Алиев в феврале 2026 заявил о готовности к нормализации, подчеркнув уважение суверенитетов. Франция выразила солидарность Азербайджану после атаки в марте 2026 года иранских беспилотников на Нахичевань, азербайджанский эксклав, отделённый от основной территории Азербайджана Сюникской областью Армении.



