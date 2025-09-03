В Балашихе священника приговорили за антивоенную проповедь

Суд в подмосковной Балашихе приговорил 63-летнего старшего пастора евангельской "Церкви Святой Троицы" (пятидесятники) Николая Романюка к четырём годам колонии по делу о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Об этом сообщило издание Sotavision.

По версии следствия, Романюк допустил такие призывы в проповеди 25 сентября 2022 года — в первые дни после объявления мобилизации на войну в Украине.

Проповедь была опубликована на канале его церкви в сентябре 2022 года.

В ней он призывал прихожан не участвовать в боевых действиях: "Я бы сказал так, когда тебе предлагают дозу, когда тебе предлагают бутылку спиртного или тебе дают повестку, чтобы тебя отправить на боевые действия – это тот же самый грех, и тот же самый наркотик, и тот же самый сатана <...> И неважно, какой царь к этому призывает — украинский царь, американский царь. Или наш царь к этому призывает <...> В нашем вероучении было прописано, что мы пацифисты и не можем в этом участвовать". Романюк также отметил, что церковь, которую он представляет, не благославляет участников войны, но её прихожане молятся, чтобы призванные на войну "были вызволены оттуда". "Есть разные способы законные, как это делать", — говорил он, отмечает "Медиазона".

Романюка задержали в октябре 2024 года. Тогда сообщалось, что священника задержали с демонстративной жестокостью, а его девятерых детей около 12 часов держали на земле во дворе дома лицом вниз. После обыска Романюка отправили в СИЗО.

26 июня уголовное дело пастора поступило в Балашихинский городской суд. Дочь священника Светлана рассказала о проблемах со здоровьем, которые начал испытывать Романюк в СИЗО.