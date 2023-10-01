В Барнауле полиция задержала поэта за чтение антивоенных стихов

В Центральном районе Барнаула возле памятника Пушкину полиция задержала поэта и активиста Артёма Сахарова за чтение антивоенных стихов, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Отмечается, что несколько активистов планировали в воскресенье провести у памятника мероприятие под названием "Пушкинские чтения. Поэзия за мир".

После задержания Сахарова отвезли в отдел полиции. Известно, что его оставляют в камере на ночь. При этом нет информации, какую статью вменяют активисту. С ним самим связи нет.

В марте Артёма Сахарова оштрафовали на 20 тысяч рублей, признав виновным в организации несогласованной акции – за то, что в центре Барнаула он соорудил импровизированный мемориал в память о жертвах войны в Украине.

В мае Тверской районный суд Москвы приговорил к четырём годам колонии поэта и рок-музыканта Николая Дайнеко за чтения антивоенных стихов возле памятника Маяковскому в Москве. Его признали виновным в "разжигании ненависти" и "призывах к антигосударственной деятельности".

По этому же делу проходят ещё два участника чтений - Артём Камардин и Егор Штовба. После задержания они были избиты, а Камардин, по словам свидетелей, подвергся сексуальному насилию.

Позже в сети появилось видео, на котором Камардин, Штовба и Дайнеко, стоя на коленях, просят прощения за антивоенную позицию. На их лицах были видны синяки.

Дело Дайнеко рассматривалось в особом режиме, поскольку он сотрудничал со следствием.