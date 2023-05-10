Поэта Николая Дайнеко приговорили к 4 годам по "Маяковскому делу"

Тверской районный суд Москвы приговорил поэта и рок-музыканта Николая Дайнеко к четырём годам колонии. Его признали виновным в "разжигании ненависти" и "призывах к антигосударственной деятельности". Он читал у памятника Маяковскому в Москве свои стихи с призывами не участвовать в войне России против Украины.

По этому же делу проходят ещё два участника чтений - Артём Камардин и Егор Штовба. Дело Дайнеко рассматривалось в особом режиме, поскольку он сотрудничал со следствием.

Акция у памятника Маяковскому состоялась 25 сентября прошлого года. Молодые поэты читали свои стихи, в которых выражали несогласие с политикой России и военными действиями в Украине. На следующий день в квартире, где они жили, прошёл обыск. В ходе обыска они были избиты, один из поэтов, по словам свидетелей, подвергся сексуальному насилию. В тот же день в телеграм-канале "112" появилось видео, на котором Камардин, Штовба и Дайнеко, стоя на коленях, просят прощения за свои высказывания. На их лицах видны синяки. Затем их задержали, 28 сентября суд отправил их в СИЗО.

Это был первый в России случай уголовного преследования за призывы не ходить в военкомат.