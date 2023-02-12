В Барнауле сотни жителей вышли на митинг против роста тарифов ЖКХ

В Барнауле - административном центре Алтайского края - жители в воскресенье провели митинг против повышения тарифов ЖКХ. По данным депутата Госдумы от КПРФ Марии Прусаковой, на акцию вышли более 600 человек. В предложенном организаторами месте акцию мэрия не согласовала, поэтом ее провели в так называемом гайд-парке.

Митинг продлился около часа. Полиция насчитала порядка 270 участников, сообщило издание "Алтапресс".

На митинге участники единогласно приняли резолюцию, в которой они потребовали установить тарифы, не превышающие индексации в 9%, рекомендованной правительством России. Они также требуют обеспечить контроль за ценами на уголь и дрова, отказаться о практики повышения тарифов более, чем один раз в год, лишить глав регионов права повышать тарифы выше рекомендованного уровня. Резолюция митинга принята единогласно, под ней было собрано около 400 подписей, - сообщает Сибирь.Реалии.

В Барнауле цены на услуги ЖКХ подняли на 14,7%. 11 февраля митинг против роста тарифов прошел в Бйске, 5 числа – в Рубцовске.

На митинг протеста против роста тарифов ЖКХ вышли в воскресенье и жители Петрозаводска - столицы Республики Карелия. Его организовали депутаты Госдумы от КПРФ, ранее запустившие кампанию против повышения коммунальных тарифов, сообщает телеграм-канал From Karelia with freedom. По данным телеграм-канала, после начала российского военного вторжения в Украину это первая акция протеста в Петрозаводске, которую не разогнала полиция.

Митинг состоялся в городском гайд-парке в устье реки Лососинки, на него вышли порядка 80 человек, - пишет Север.Реалии. Собравшиеся потребовали отправить правительство Карелии в отставку. "Сирена" указывает, что рост тарифов в регионе составляет до 55%.