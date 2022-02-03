В башкирском Национальном музее в Уфе открылась художественная выставка бывшего начальника департамента имущественных отношений министерства обороны Евгении Васильевой. Бывшая чиновница была осуждена за миллиардные хищения в министерстве, после чего начала карьеру художника.

На открытие выставки под названием "Бурзянская пчела" пришли башкирский министр культуры Амин Шафиков, супруга главы республики Каринэ Хабирова, Верховный муфтий России Талгат Таджуддин, – передаёт государственная телерадиокомпания "Башкортостан". Сообщается, что художница подарила национальному музею 10 своих картин.

Выставка названа в честь Бурзянского района республики, в котором развито пчеловодство. "Я начала интересоваться башкирским мёдом, потому что у него особенный вкус, у него ощущение многоцветья, объема. Мне стала интересна бурзянская пчела с точки зрения гармонии вкуса. Я благодарна за то, что мне представилась возможность посвятить свои работы бурзянской пчеле", – цитирует Васильеву "Башинформ".

В сообщении агентства говорится, что выставка проводится, в частности, при поддержке музея Академии художеств в Санкт-Петербурге. В марте студенты Академии потребовали от ректора и директора музея отказаться от проведения выставки бывшей чиновницы, назвав её работы "актом вандализма". Тогда редактор Академии Семён Михайловский заявил "Фонтанке", что всерьёз обсуждать работы Васильевой – "вообще нелепое занятие".