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Лицом к событию

Башкирия: все за одного. Беларусь: одни без Тиндера

Башкортостан, группа поддержки Фаиля Алсынова
Башкортостан, группа поддержки Фаиля Алсынова

Эксперты о причинах потестов в Башкортостане и о том, что давал Беларуси Тиндер

Когда в России задавлено все - Башкортостан вдруг поднялся за человека. Что это за человек? Почему люди не хотят мириться с его арестом?

В день святого Валентина самая популярная "cлужба знакомств" распрощается с Беларусью. Что значил Тиндер для этой страны и для России, откуда он ушел еще раньше?

В обсуждении участвуют журналисты Артур Асафьев и Артур Давлетшин, активист Руслан Габбасов и телеведущий Александр Кнырович. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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