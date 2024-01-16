Башкирия: все за одного. Беларусь: одни без Тиндера

Когда в России задавлено все - Башкортостан вдруг поднялся за человека. Что это за человек? Почему люди не хотят мириться с его арестом?

В день святого Валентина самая популярная "cлужба знакомств" распрощается с Беларусью. Что значил Тиндер для этой страны и для России, откуда он ушел еще раньше?

В обсуждении участвуют журналисты Артур Асафьев и Артур Давлетшин, активист Руслан Габбасов и телеведущий Александр Кнырович. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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