Круизный лайнер Astoria Grande, на борту которого находились российские туристы, покинул порт Батуми в Грузии на фоне акций протеста. Об этом под сообщает "Эхо Кавказа".

Лайнер, который отправился из Сочи пять дней назад, прибыл в батумский порт через Турцию ранним утром 27 июля. На осмотр Батуми у пассажиров был один день. Акция протеста началась у батумского порта ближе к вечеру, когда пассажиры возвращались на судно.

Участники демонстрации протестовали против российского вторжения в Украину и возмущались ответами некоторых российских туристов на вопросы грузинских журналистов. В интервью российские туристы заявили, что поддерживают действия России в войне с Грузией в 2008 году. В частности, в одном из комментариев прозвучала фраза "Россия освободила Абхазию от грузин", ещё одна туристка сообщила, что посещала Абхазию.

Демонстранты принесли с собой фотографии, изображающие Абхазию и события августовской войны, а также исполнили гимн Грузии. Через час после начала акции лайнер покинул порт Батуми.

Протесты прошли также у здания грузинского парламента в Тбилиси. Несколько гражданских активистов там сожгли российский флаг. Ассоциация молодых юристов Грузии призвала МВД страны отреагировать и принять меры в отношении лиц, нарушивших грузинское законодательство. Речь идет о гражданах России, которые признались, что посетили Абхазию. Как отмечает "Эхо Кавказа", это "является нарушением закона об оккупированных территориях".

В Агентстве морского транспорта Грузии заявили, что корабль ходит под флагом Палау, который обслуживает турецкая круизная компания Miray Cruises International. Также власти Грузии отметили, что прибытие лайнера носило коммерческий характер. Он зарегистрирован на Сейшельских островах и не находится под международными санкциями.