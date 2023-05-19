В Тбилиси проходит акция против прямого авиасообщения с Россией

В центре Тбилиси у здания парламента Грузии проходит акция протеста против возобновления прямого авиасообщения с Россией. Собравшиеся скандируют лозунги "нет российскому закону" и резко критикуют решение грузинских властей, разрешивших прямые авиаперелёты между двумя странами.

Прямую трансляцию с места событий ведет Грузинская служба Радио Свобода.

Как заявляют участники акции, восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией подвергает страну серьезному риску, и мы можем остаться без статуса страны-кандидата в члены ЕС.

В пятницу в аэропорту Тбилиси приземлился первый за четыре года российский самолёт. У аэропорта прошла акция протеста грузинских активистов. Полиция задержала по крайней мере шестерых участников.

10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на прямые авиарейсы между Россией и Грузией и отменил визовый режим для грузинских граждан.

Заявки на прямые рейсы между Россией и Грузией подали пять авиакомпаний. 15 мая Агентство гражданской авиации Грузии выдало первое разрешение на полеты в страну – российской авиакомпании "Азимут". Позднее разрешение получила грузинская авиакомпания Georgian Airways.

19 мая стало известно, что разрешение также получила российская авиакомпания Red Wings. Грузинские власти подчеркнули, что позволят летать в страну только тем авиакомпаниям, которые не находятся под западными санкциями.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение российских властей провокацией и неприемлемым на фоне продолжения войны в Украине. При этом грузинское правительство и правящая партия "Грузинская мечта" высказались за возобновление рейсов в Россию. Было подчёркнуто, что от отсутствия прямого авиасообщения страдают "миллион грузин". Также в правящей партии подчеркнули, что Грузия не будет вводить санкции против России из-за потенциального ущерба своей экономике.

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