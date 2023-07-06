В Байкальске реки выходят из берегов – подтопило дома, объявлена эвакуация

В Байкальске Иркутской области одна река вышла из берегов, подтопив дома, другая поднимается до критической отметки. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации и объявили эвакуацию нескольких домов. С жителями города поговорили Сибирь.Реалии.

В Иркутской области продолжаются дожди, из-за чего уровни местных рек значительно повысились, сообщил региональный отдел МЧС. Река Харлахта уже вышла из берегов, затопив как минимум шесть домов – многоквартирных и частных – и 14 огородов.

Местные жители и депутат городской думы связывают потоп с объездной дорогой строящегося моста, которую власти "умудрились построить прямо в русле". Дорога не смогла пропустить большой объём воды – и та стала разливаться по городу, считают они. Также местные жители рассказали, что в мае власти убрали дамбы, которые укрепляли реку. Кроме того, байкальчане недовольны, что режим ЧС ввели слишком поздно, когда вода уже добралась до домов. В соцсетях распространяются видео потопа.

Между тем "резко повысился" уровень другой реки Байкальска – Солзана. В связи с этим власти объявили эвакуацию трёх многоквартирных домов: их жителей временно поселят в школе. Собеседники Сибирь.Реалии жалуются и на пункты временного размещения. По их словам, в них холодно, периодически нет света, могут отключить холодную воду (горячей в Байкальске стандартно не будет до осени).

Также региональные СМИ сообщают о подтопленных домах и участках в Иркутске, Ангарске и других населённых пунктах.