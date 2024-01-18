В Баймаке задержаны двое студентов - якобы за посты во "ВКонтакте"

В городе Баймак в Башкортостане сотрудники правоохранительных органов задержали двух студентов Уфимского топливно-энергетического колледжа, как утверждается, за некие посты во "ВКонтакте". Об этом сообщает RusNews.

По словам очевидцев, 18 января в колледж пришли около 15 человек в форме и задержали двоих студентов — Вильнура и Газиза. В чём именно подозревают студентов, пока неизвестно. По мнению самих учащихся, задержания связаны с прошедшими накануне протестами в Баймаке.

В среду у здания суда в Баймаке, где утром вынесли обвинительный приговор экоактивисту Фаилю Алсынову, несколько часов продолжалась несогласованная акция протеста. Несколько тысяч человек требовали освободить защитника горы Куштау, приговорённого к четырём годам лишения свободы.

Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, избивала демонстрантов дубинками. По итогам акции были задержаны несколько десятков человек. Около двадцати участников протеста обратились за медицинской помощью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об организации и участии в массовых беспорядках, а также о применении насилия в отношении представителей власти.

Глава Башкортостана Радий Хабиров, комментируя в четверг столкновения сторонников Алсынова с полицией у здания суда в Баймаке, заявил, что не будет "терпеть экстремизм и попытки расшатывать ситуацию" и "покажет истинное лицо организаторов". Накануне власти ситуацию не комментировали.

Акции в поддержку Алсынова проходили в Баймаке в течение нескольких дней. Вчера Кировский районный суд Уфы арестовал шестерых активистов за акцию 15 января. Их признали виновными в участии в несанкционированном митинге.

Защитника Куштау Фаиля Алсынова обвиняли в возбуждении ненависти или вражды. Он вины не признаёт. Ранее Алсынов возглавлял организацию "Башкорт", которую в 2020 году российские власти признали экстремистской, запретив её деятельность на территории страны. Глава Башкортостана Радий Хабиров требовал привлечь активиста к уголовной ответственности за "осуществление экстремистской деятельности" и "призывы к антигосударственным выступлениям".