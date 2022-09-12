В Беларуси активистке Яне Пинчук официально предъявили обвинение

Белорусские власти официально предъявили обвинение Яне Пинчук, которая была задержана в России в прошлом году, а в августе этого года экстрадирована в Беларусь. Её обвиняют в разжигании социальной розни, создании экстремистского сообщества, а также в призывах к нарушению конституционного строя и нанесению ущерба безопасности страны. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

Пинчук грозит до 12 лет лишения свободы по двум пунктам обвинения, а ещё по одному до 10 лет лишения свободы. По мнению правозащитников, дело активистки это часть продолжающейся кампании Александра Лукашенко по подавлению любой оппозиции его власти.

Пинчук уехала из Беларуси в 2020 году. Её задержали 1 ноября 2021 года в Петербурге по запросу белорусских властей. 9 августа 2022 года стало известно, что Пинчук экстрадировали из России в Беларусь. Защита активистки считает её преследование политически мотивированным, правозащитное общество "Мемориал" признало её политической заключённой. Она просила Россию предоставить ей политическое убежище, но ей в этом отказали.

По версии следствия, Пинчук вела протестный телеграм-канал "Витебск 97%", в котором размещались материалы, признанные судом в Витебске экстремистскими. Актвиистка утверждает, что администрировала чат только до того, как власти его запретили. Она говорит, что размещала в чате лишь репосты о месте и времени встреч и о помощи задержанным.