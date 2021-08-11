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В Беларуси бойца ММА Алексея Кудина приговорили к 2,5 годам колонии

Алексей Кудин

Суд в Беларуси приговорил бойца ММА, чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексея Кудина к двум с половиной годам колонии строго режима. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Его признали виновным в сопротивлении милиции с применением насилия. Практически все свидетели в суде были сотрудниками милиции.

Во время протестов в августе 2020 года в городе Молодечно Минской области Кудин отправил в нокаут несколько задерживавших его сотрудников милиции.

Спортсмена сначала поместили под административный арест, затем оштрафовали, а позже возбудили уголовное дело. В ноябре Кудин в суд не явился, власти объявили его в розыск. Как оказалось, он сбежал из страны в Россию, где был задержан в январе.

Генеральная прокуратура Беларуси направила в Россию запрос об его экстрадиции. Белорусские спортсмены написали несколько обращений к российским властям с просьбой не экстрадировать Кудина на родину из-за угрозы преследования и пыток. Однако несмотря на запрет Европейского суда по правам человека, Россия все же выдала Кудина официальному Минску.

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