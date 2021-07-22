Россия выдала Беларуси бойца ММА Алексея Кудина

Белорусский боец ММА Алексей Кудин находится в СИЗО №1 в Минске, сообщает белорусский Фонд спортивной солидарности в своем телеграм-канале. Несмотря на то, что 21 июля Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию Кудина, апелляционный суд Москвы оставил в силе решение выдать спортсмена Беларуси, говорится в сообщении.

Фонд спортивной солидарности утверждает, что днем 21 июля бойца уже не было в СИЗО в Зеленограде, а утром 22 июля стало известно, что его тайно вывезли из России в Беларусь.

Многократного чемпиона мира по тайскому боксу среди любителей и чемпиона мира по кикбоксингу среди любителей и профессионалов Алексея Кудина задержали в Москве 21 января. В Беларуси на него заведено уголовное дело о сопротивлении сотруднику милиции на акции протеста 12 августа 2020 года в Молодечно. Ему грозит до пяти лет колонии. Во время протестов в августе прошлого года Кудин отправил в нокаут задерживавших его силовиков. Алексей не явился на суд и был объявлен в розыск.