В Беларуси бывшего замминистра связи страны отправили в СИЗО

В Беларуси КГБ отправил в СИЗО бывшего заместителя министра связи страны и помощника председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрия Шедко. Причины ареста точно неизвестны, но по информации правощазитного проекта "Вясна" его могут подозревать в связях с людьми, которые были причастны к диверсии с российским самолетом А-50 в Мачулищах.

Правозащитники сообщают, что Шедко был задержан в Москве сотрудниками ФСБ 10 марта. Он успел сообщить о визите к нему представителей спецслужбы. Причины задержания неизвестны. "Вясна" утверждает, что Шедко сразу же перевезли в Минск, а ФСБ специально сделала "информационный вброс" об исчезновении бывшего министра.

По версии правозащитников, Шедко мог лично знать "некоторых людей, которые были задержаны по делу о диверсии в Мачулищах". Во "ВКонтакте" есть фотографии бывшего министра с Евгенией Точицкой - героиней фильма телеканала "Беларусь-1" про диверсию на военном аэродроме.

Ранее белорусские правозащитники сообщали, что по делу о взрывах в Мачулищах сотрудники КГБ провели массовые обыски у жителей Минска, которых преследовали по административно-политическим статьям с 2020 по 2023 годы. Многих после обыска увезли в следственный изолятор КГБ. "Вясне" известно не менее десятка таких случаев.