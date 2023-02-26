На военном аэродроме под Минском произошли взрывы

На военном аэродроме Мачулищи в 12 километрах от Минска произошли взрывы. Повреждены российский самолет и снегоуборочная техника. Об этом сообщает оппозиционное движение BYPOL, созданное бывшими сотрудниками силовых структур.

Очевидцы сообщают, что на месте работают военные и экипажи ГАИ. Они проверяют проезжающие машины. Утром о взрывах в районе аэродрома также сообщали местные телеграм-каналы.

Пророссийские блогеры пишут, что аэродром, по предварительным данным, атаковали беспилотниками.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Белорусская территория используется российскими военными в боевых действиях против Украины, но сейчас гораздо менее активно, чем в первые недели войны. Александр Лукашенко заявлял, что Минск не собирается вводить свои войска на территорию Украины, а белорусская армия включится в войну только в случае агрессии со стороны Киева.

Разведка стран Запада и Украины считает, что наступление с белорусской территории, хотя и возможно, но на сегодняшний день маловероятно.

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