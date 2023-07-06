В Беларуси демонтируют три учебных лагеря для мобилизованных из России

Спутниковые фотографии службы Planet Labs зафиксировали демонтаж палаточных лагерей для обучения российских мобилизованных на территории трёх военных полигонов в Беларуси. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода, которая проанализировала снимки.

Речь идет о полигонах: "Лепельский" в Витебской области, "Репища" под Осиповичами и "Обуз-Лесновский" под Барановичами.

На Лепельском и Обуз-Лесновском полигонах палаточные лагеря, рассчитанные на несколько тысяч человек, появились в октябре 2022 года — вскоре после объявленной в России мобилизации. Полигон в Репище российские военные использовали и до полномасштабного вторжения России в Украину. Там был большой госпиталь и много военной техники.

В начале марта 2023 года в лагере на Обуз-Лесновском полигоне прошла ротация мобилизованных российских военнослужащих . Затем было снято небольшое количество палаток. Было ясно, что некоторые из палаток были необитаемы. После этого на полигон почти не свозили тяжелую военную технику. Лагерь на Лепельском полигоне не использовался почти девять месяцев, отмечают журналисты Белорусской службы Радио Свобода.

Судя по спутниковым снимкам, палаточные лагерь начали сворачивать 3 июля, когда в Беларуси отмечали День независимости.

Практически в это же время началось строительство палаточного городка возле города Осиповичи в Могилевской области, что, по некоторым данным, может быть связано с приходом в Беларусь наемников ЧВК "Вагнера" - часть их них после неудавшегося мятежа 23–24 июня по договорённости с Александром Лукашенко отошла на белорусскую территорию. Спутниковые снимки базы возле Осиповичей опубликовала белорусская служба Радио Свобода.

Эксперты, опрошенные изданием, выдвинули несколько версий того, почему лагеря на этих полигонах решили ликвидировать. По одной из версий, у России уже достаточно ресурсов, чтобы проводить подготовку мобилизованных на своей территории. По другой версии, лагеря были частью "информационной кампании", направленной на то, чтобы создать и поддерживать видимость угрозы нападения на Украину с белорусской территории, а после перевода в Беларусь наёмников ЧВК "Вагнер" необходимость в этом отпала.

Однако глава мониторингового проекта "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько считает, что "вся эта история со строительством лагеря – это очень многослойная дорогостоящая кампания по дезинформации" и, возможно, в лагерь приедут регулярные части российской армии, а вовсе не "вагнеровцы", сказал Мотолько в интервью телеканалу "Настоящее время".

Эксперты также не исключают, что лагеря из "Лепельского", "Репищи" и "Обруз-Лесновского" просто переводят на другие полигоны.