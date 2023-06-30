На снимке заброшенной воинской части в Беларуси обнаружены 300 палаток

В белорусской деревне Цель в Осиповичском районе Могилёвской области за несколько дней построили палаточный лагерь. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода, изучившая спутниковые снимки.

Журналисты уточняют, что лагерь располагается на территории заброшенной воинской части. Ещё 17 июня, судя по опубликованным фотографиям, признаков строительства не было, а на кадрах от 30 июня можно заметить десятки прямоугольных объектов. Они находятся на площадке между старыми зданиями воинской части и напоминают полевые палатки. При этом военной техники на территории не наблюдается.

В общей сложности расследователям удалось насчитать 303 палатки, в каждой из которых могут разместиться от 20 до 50 человек. По своим размерам лагерь превосходит другие известные белорусские полевые городки, где готовят российских мобилизованных к войне с Украиной, сообщает Радио Свобода.

О назначении нового лагеря Минск не сообщал.

Издание "Вёрстка" ранее сообщало, что под Осиповичами – в 200 километрах от границы с Украиной – собираются разместить наёмников ЧВК "Вагнер". Часть их них после неудавшегося мятежа 23–24 июня по договорённости с Александром Лукашенко отошла на белорусскую территорию.

Сам Лукашенко 28 июня сообщил, что в Республике Беларусь находится и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. По словам авторитарного белорусского лидера, платить за проживание наёмники будут самостоятельно. Тогда же Лукашенко отметил, что белорусские власти готовы выделить ЧВК территорию заброшенной воинской части, где можно поставить палатки, но строительство лагеря якобы ещё не началось.

Сегодня Лукашенко также заявил, что определил и утвердил на неких военных картах центры принятия решений недружественных стран. Об этом сообщил телеграм-канал "Пул первого", который связывают с пресс-службой Лукашенко.

Заявление Лукашенко прозвучало на фоне сообщений о размещении на белорусской территории российского ядерного оружия.