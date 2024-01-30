В Беларуси двух активистов осудили на 5 лет – за помощь полку Калиновского

Минский городской суд приговорил двух активистов к пяти годам колонии каждого за пожертвования полку имени Кастуся Калиновского – военного формирования, состоящего из белорусских граждан, воюющих на стороне Украины. Об этом сообщил во вторник на своём сайте белорусский правозащитный центр "Весна".

По данным правозащитников, приговоры Алексею Швецову и Георгию Черевако были вынесены ещё в декабре. Черевако получил срок за перевод через PayPal полку Калиновского чуть более 21 доллара, Швецов – примерно 53 долларов. Власти посчитали это умышленными действиями "с целью финансирования деятельности по вербовке, обучению, иной подготовке" лиц к войне в Украине.

Георгий Черевако находится под стражей с августа прошлого года, когда его задержали по возвращении из США, отмечает Белорусская служба Радио Свобода. Центр "Весна" признал Черевако политическим заключённым.

Это уже не первый такой приговор в Беларуси. В начале декабря прошлого года сообщалось о решении осудить на пять лет жителя Минска Александра Гончарова – по делу о финансировании полка Калиновского.