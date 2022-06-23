В Беларуси философа Мацкевича приговорили к 5 годам тюрьмы

Минский областной суд приговорил философа и методолога Владимира Мацкевича к 5 годам усиленного режима. Об этом сообщает телеграм-канал "Беларускі ПЭН". Мацкевича признали виновным по статьям Уголовного кодекса Беларуси о грубом нарушении порядка, руководстве экстремистским формированием и оскорблении Александра Лукашенко.

По версии следствия, 25 октября 2020 года Владимир Мацкевич участвовал "в грубом нарушении порядка и мешал работе транспорта и мероприятий". Ему также вменяется руководство "экстремистским формированием" с августа 2020 года по август 2021 года.

Следствие утверждает, что Мацкевич размещал материалы с "ложной информацией о ситуации в Беларуси и негативной оценкой представителей власти" на платформе "Сход", а также оскорблял Лукашенко на одной из видеозаписей на ютубе.

Мацкевича задержали в августе 2021 года. У него провели обыск, изъяли все электронные устройства и некоторые документы. С 4 по 16 февраля Мацкевич держал голодовку с требованием изменить меру содержания на подписку о невыезде, завершить следственные действия и передать дело в суд и назначить дату судебного разбирательства. После значительного ухудшения состояния здоровья философ прекратил голодовку.

Владимир Мацкевич – 65-летний философ и методолог, учредитель и руководитель Агентства гуманитарных технологий, председатель совета Международного консорциума "Евробеларусь", сооснователь белорусского Летучего университета. Автор книг и публикаций о политике, культуре и трансформации образования.