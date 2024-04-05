Одна из лидеров оппозиции в Беларуси Мария Колесникова уже год содержится в одиночной камере, в полной изоляции. Об этом пишет Белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на источник.

Родственники Колесниковой получили последнее письмо от нее 15 февраля 2023 года. Власти Беларуси не сообщают родным о ней никакой информации. Известно лишь, что после приговора в сентябре 2021 года Колесникову отправили в Гомельскую женскую колонию № 4, где сразу же поместили в штрафной изолятор.

По информации источника, Колесникова находится в одиночной камере ПКТ - помещения камерного типа. "По закону, максимальный срок пребывания в ПКТ – шесть месяцев. Поэтому её переводили на несколько дней в ШИЗО – и оттуда снова отравили в ПКТ", – рассказал он.

В штрафном изоляторе заключённым не предоставляют матраса, подушки, одеяла, постельного белья и верхней одежды. Как рассказала собеседница издания, недавно освобожденная из гомельской женской колонии, в ШИЗО Колесникова находилась только в футболке, леггинсах и форменном комплекте. Ей приходилось спать на голых досках. "От холода и влажности начинают болеть суставы", – подчеркнула она.

В сентябре 2021 года Минский областной суд приговорил Колесникову к 11 годам лишения свободы, признав её виновной в заговоре с целью захвата власти, призывах, угрожающих национальной безопасности, и создании экстремистского формирования. Правозащитные организации считают Колесникову политической заключённой, её освобождения требовали ведущие мировые политики.

В конце 2022 года Колесникова перенесла экстренную операцию в Гомельской больнице скорой помощи, куда ее отправили с прободной язвой. Вскоре после этого ей разрешили свидание с отцом: оно длилось 10 минут и проходило под присмотром врача и сотрудников колонии. После этого о Колесниковой не было никакой информации.

Другой источник Белорусской службы Радио Свобода утверждает, что проблемы со здоровьем у Колесниковой продолжаются и сейчас: "Во-первых, операция не прошла бесследно. Она сильно похудела. Было несколько простуд. У неё было высокое давление, но ей отказались дать лекарство," - рассказал собеседник издания.

Мария Колесникова на выборах президента Беларуси 2020 года, которые закончились массовыми протестами против Александра Лукашенко, а затем - массовыми репрессиями против участников митингов, возглавляла штаб оппозиционного кандидата Виктора Бабарико, а позже, после его ареста, работала в команде ещё одного кандидата, Светланы Тихановской.

Адвокат Колесниковой в жалобах на отказ в допуске к Колесниковой в колонию указывал о своих опасениях за состояние её здоровья. Никакой реакции на жалобы и обращения от правоохранительных органов не последовало.