В Беларуси массово задерживают адвокатов политзаключённых, сообщает белорусская служба Радио Свобода.

За последние двое суток задержаны Артём Семьянов, в доме которого прошёл обыск, Юрий Козиков, Владимир Станкевич и Иван Чижик. Местонахождение двух последних неизвестно. С чем связана "облава" на адвокатов (именно так называют произошедшее белорусские правозащитники) - не уточняется.

Во вторник белорусская служба Радио Свобода также сообщила, что сотрудничавший с ней администратор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик, приговорённый властями к 15 годам лишения свободы и на днях совершивший попытку суицида в колонии, не был госпитализирован и, возможно, всё ещё остаётся в одиночной камере. Связи с ним по-прежнему нет. Известно, что Лосика защищал один из задержанных адвокатов - Артём Семьянов.

Кроме того, во вторник Верховный суд Беларуси отклонил аппеляцию на приговор жене Игоря Лосика Дарьи, которая осуждена на два года колонии по обвинению в "содействии экстремистской деятельности" из-за интервью телеканалу "Белсат", признанному белорусскими властями "экстремистской группировкой".

Отмечается, что 4-летняя дочь Игоря и Дарьи Лосик в настоящее время находится на попечении у их родных.