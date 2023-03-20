Правозащитники сообщили о попытке суицида белорусского блогера в колонии

Администратор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" и медиаконсультант белорусской службы Радио Свобода Игорь Лосик, отбывающий 15-летний срок в белорусской колонии, находится в медсанчасти после попытки суицида. Перед этим блогер объявил голодовку из-за помещения его в штрафной изолятор. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

По данным правозащитников, Лосика удалось спасти.

Ранее из колонии приходили сообщения, что к заключённому не пустили адвоката.

В январе суд приговорил супругу блогера к двум годам колонии. Дарью Лосик признали виновной в экстремистской деятельности. Четырёхлетняя дочь пары живёт с родителями Дарьи Лосик. Заключённый жаловался, что ему не дают видеться с ребёнком.