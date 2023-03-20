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Правозащитники сообщили о попытке суицида белорусского блогера в колонии

Игорь Лосик

Администратор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" и медиаконсультант белорусской службы Радио Свобода Игорь Лосик, отбывающий 15-летний срок в белорусской колонии, находится в медсанчасти после попытки суицида. Перед этим блогер объявил голодовку из-за помещения его в штрафной изолятор. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

По данным правозащитников, Лосика удалось спасти.

Ранее из колонии приходили сообщения, что к заключённому не пустили адвоката.

В январе суд приговорил супругу блогера к двум годам колонии. Дарью Лосик признали виновной в экстремистской деятельности. Четырёхлетняя дочь пары живёт с родителями Дарьи Лосик. Заключённый жаловался, что ему не дают видеться с ребёнком.

  • Игорь Лосик активно участвовал в освещении хода президентской кампании 2020 года. Его задержали в конце июня 2020 года. Против блогера было возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к нарушению общественного порядка и к участию в массовых беспорядках.
  • В декабре 2021 года Гомельский областной суд приговорил Лосика к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Одновременно с ним на длительные сроки были осуждены заявлявший о намерении баллотироваться в президенты блогер Сергей Тихановский – муж представителя белорусской оппозиции Светланы Тихановской, и ещё четверо оппозиционных активистов и блогеров.
  • Правозащитники признали Лосика политзаключённым.
  • Страны Запада не признали Александра Лукашенко легитимно избранным в августе 2020 года на новый, шестой срок, белорусским президентом. Против него и его окружения введено несколько пакетов санкций за жестокое подавление антиправительственных выступлений, нарушения прав человека и фальсификацию итогов выборов. Сам Лукашенко это отвергает.
  • Руководители Радио Свободная Европа/Радио Свобода неоднократно требовали от белорусских властей прекратить дело против блогера и отпустить его на свободу.

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