В Беларуси началась внезапная проверка боеготовности армии

Министерство обороны Беларуси объявило о проведении 13 декабря внезапной проверки боевой готовности Вооруженных сил страны. Проверка начата по поручению Александра Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках проверки "войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина".

В стране планируют временно ограничить движение транспорта по отдельным дорогам.

На минувшей неделе в Беларуси провели проверку государственной системы реагирования на акты терроризма.