В Беларуси началась внезапная проверка боеготовности армии

Министерство обороны Беларуси объявило о проведении 13 декабря внезапной проверки боевой готовности Вооруженных сил страны. Проверка начата по поручению Александра Лукашенко.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках проверки "войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина".
В стране планируют временно ограничить движение транспорта по отдельным дорогам.
На минувшей неделе в Беларуси провели проверку государственной системы реагирования на акты терроризма.
- В конце февраля часть российских войск, участвовавших во вторжении на территорию Украины, атаковала украинские города с территории Беларуси. Также территория этой страны используется российским военным командованием как плацдарм для ракетных и авиационных ударов по Украине. Кроме того, в данный момент на белорусской территории происходит накопление российских войск: по разным оценкам, речь идёт о десяти-пятнадцати тысячах военнослужащих РФ.
- При этом белорусская армия в боевых действиях против ВСУ не участвует.
- Власти Украины заявляют, что пока не видят угроз как нового вторжения российских военных с территории Беларуси, так и участия в войне белорусской армии, но при этом начали строительство на границе с Беларусью железобетонного забора с колючей проволокой.
- Эксперты американского Института изучения войны (ISW) также считают, что вторжение Беларуси в Украину в обозримом будущем маловероятно "из-за внутренней динамики в стране".
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