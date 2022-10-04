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Дороги к свободе

Лукашенко затягивают в войну. Эфир в 20:30

Владимир Путин, Александр Лукашенко и члены ОДКБ

Игорь Тышкевич и Павел Усов: удастся ли Путину заставить Лукашенко воевать?

Как меняется ситуация в Беларуси? Будут ли российские войска вновь нападать на Украину с белорусской территории? И будет ли участвовать в таком нападении белорусские войска? Собеседники Виталия ПортниковаИгорь Тышкевич, аналитик Украинского института будущего, и Павел Усов, белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогноза. Эфир в 20:30.

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