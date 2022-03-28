В Беларуси начался суд над россиянкой Сапегой

В Гродненском областном суде Беларуси 28 марта начался суд по делу россиянки Софьи Сапеги, арестованной в прошлом году вместе с белорусским оппозиционным блогером Романом Протасевичем после посадки самолёта Ryanair в Минске. Ей предъявлено обвинение по семи статьям Уголовного кодекса.

По ходатайству прокуратуры суд проходит в закрытом режиме - это обычная практика для политических дел в Беларуси.

Среди предъявленных Сапеге обвинений "разжигание социальной вражды", "насилие или угрозы применения насилия в отношении сотрудников внутренних дел" и даже "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста". Следствие считает, что она модерировала сайт, посвящённый сбору данных о сотрудниках белорусских силовых структур. Сапега, как сообщается, заключила со следствием досудебное соглашение. С его учётом ей грозит шесть лет тюрьмы - пишет Zerkalo.io.

Россиянку задержали 23 мая 2021 года после того, как белорусские власти принудительно посадили в Минске авиалайнер Афины-Вильнюс, в котором она летела вместе с Протасевичем. Страны Запада резко осудили действия Минска, обвинив режим Александра Лукашенко в воздушном пиратстве с целью похищения человека. Главное внимание при этом было привлечено к фигуре Протасевича, одного из основателей оппозиционного телеграм-канала NEXTA. Вскоре после задержания Протасевич начал выступать в белорусских СМИ с критикой своих бывших соратников. Впоследствии его отпустили из СИЗО. Обвинения с него не сняты, однако о том, где он сейчас находится и чем занимается, нет достоверных данных.