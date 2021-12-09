Диспетчер назвал экстренную посадку Ryanair в Минске операцией КГБ

Авиадиспетчер Олег Галегов, экстренно посадивший в Минске самолёт, на борту которого находился оппозиционный белорусский блогер Роман Протасевич и его подруга, россиянка София Сапега, дал показания польским властям. Об этом сообщает The New York Times.

По информации источников издания в европейских спецслужбах, Галегов ещё летом нелегально пересек белорусско-польскую границу. В Варшаве он связался с посольством США, но там его направили к польским властям. Им белорусский авиадиспетчер рассказал, что самолет, на борту которого находился Протасевич, принудили к посадке в Минске в результате операции Комитета государственной безопасности Беларуси. По его словам, в момент происшествия сотрудник КГБ взял под контроль авиадиспетчерскую службу.

Руководитель департамента национальной безопасности Польши Станислав Жарынь сообщил, что польским следователям удалось "получить отчет непосредственного свидетеля действий на диспетчерской вышке в Минске". Согласно этим показаниям, там находился офицер КГБ Беларуси, который "в решающий момент взял под контроль авиадиспетчерскую службу". В течение всего времени захвата самолета с Протасевичем этот офицер "поддерживал непрерывный телефонный контакт с кем-то, кому он сообщал о том, что в данный момент происходит с самолетом", заявил Жарынь.

По данным The New York Times, диспетчер уже покинул Польшу, где он сейчас, не уточняется.

23 мая самолёт ирландской компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно приземлился в Минске в связи с информацией о минировании, которая позже оказалась ложной. По словам главы Ryanair Майкла О’Лири, пилотам сообщили о "серьёзной угрозе" взрыва бомбы в том случае, если лайнер войдёт в воздушное пространство Литвы. При этом белорусские авиадиспетчеры обманом не дали приземлиться самолёту в других странах Балтии или Польше. "Боинг - 737" находился в эксплуатации польского филиала ирландской авиакомпании Ryanair.

Позже выяснилось, что самолёт посадили по распоряжению белорусских властей, чтобы задержать находящихся на борту основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, освещавшего и координировавшего протестные акции в Беларуси, и его подругу, гражданку России Софию Сапегу. Против них возбудили уголовные дела об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти.

В июне, после того, как по белорусскому телевидению несколько раз показали выступления Протасевича с критикой оппозиции, его и Сапегу перевели из СИЗО под домашний арест.

На днях Сапеге предъявили окончательные обвинения по статье "разжигание вражды". Россиянке грозит до шести лет лишения свободы.

Обстоятельства задержания Протасевича и Сапеги вызвали резкую критику на Западе. Случившееся назвали угоном самолёта и похищением человека. Против Минска были введены новые санкции.