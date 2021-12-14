В Беларуси одобрен законопроект "О геноциде белорусского народа"

Парламент Беларуси во вторник единогласно одобрил законопроект "О геноциде белорусского народа". Об этом сообщает телеграм-канал правительства.

Как сообщает сайт Zerkalo.io, внесённый депутатами законопроект дополняет Уголовный кодекс Беларуси новой статьёй "Отрицание геноцида белорусского народа", по которой будет грозить лишение свободы на срок до 5, а в ряде случаев до 10 лет. В законопроект геноцид определяется как "злодеяния, совершённые нацистами и националистическими организациями в период Великой отечественной войны и послевоенное время, целью которых было «планомерное физическое уничтожение белорусского народа»". При этом белорусским народом, как следует из текста, считаются все советские граждане, проживающие в тот период на территории входившей в состав СССР Белорусской советской социалистической республики.

В белорусском парламенте нет представителей оппозиции - все депутаты лояльны Александру Лукашенко.

Весной нынешнего года генпрокурор Беларуси Андрей Швед - на фоне резкого обострения отношений между режимом Александра Лукашенко и Западом - опубликовал заявление о возбуждении уголовного дела по факту геноцида белорусского народа во время Второй мировой войны и после неё. В документе, опубликованном на сайте ведомства, говорилось о том, что западные страны проводят против белорусского государства агрессивную политику, направленную против его суверенитета и территориальной целостности.

Согласно тексту, эти действия привели к массовому уничтожению белорусов в годы Второй мировой войны. По мнению генпрокуратуры, сейчас Запад ведет против белорусского народа "информационную войну".

Во время германской оккупации Беларуси в 1941-44 годах погибло, по различным оценкам, около четверти довоенного населения республики.

Значительную часть жертв составили жившие на территории Беларуси евреи, которые подвергались планомерному уничтожению в рамках так называемого "окончательного решения еврейского вопроса". Массовое уничтожение евреев во время Второй мировой войны, известное как Холокост или Шоа, признано геноцидом на международном уровне, во многих странах действуют законы об уголовном наказании за отрицание Холокоста.

Ряд стран также официально признаёт геноцидом другие массовые убийства по этническому признаку - уничтожение армян в Османской империи, массовый голод (Голодомор) в советской Украине, убийство тысяч боснийских мусульман в Сребренице, уничтожение тутси в Руанде.

В приговоре Нюрнбергского трибунала и других судов над нацистскими преступниками признаются многочисленные факты преступлений против человечности и массового уничтожения гражданского населения со стороны нацистов на территории СССР, в том числе в России, Украине и Беларуси. Однако термин "геноцид" - если речь не шла об уничтожении евреев - до последнего времени для описания этих преступлений не использовался.

В последнее время Следственный комитет России начал возбуждать и расследовать уголовные дела о "геноциде советского народа" в ходе Второй мировой войны. Ряд специалистов критически оценивает нынешние инциативы властей. Так, научный руководитель Государственного архива РФ Сергей Мироненко указал на то, что "геноцид может быть осуществлен только по национальному признаку". "Поэтому уничтожение мирных жителей деревень было не геноцидом, а военным преступлением, за что гитлеровские генералы были приговорены к повешению на Нюрнбергском процессе", – отметил Мироненко.

О действиях каких "националистических организаций" на территории Советской Белоруссии после Второй мировой войны идёт речь, и почему их оценивают как "геноцид", в белорусском законопроекте не сказано.