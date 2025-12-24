В Беларуси по делу о госизмене осудили воевавшего на стороне России

В Беларуси осудили воевавшего против Украины на стороне России Максима Зезюльчика по обвинению в наемничестве и измене государству. Об этом сообщает правозащитная инициатива DissidentBY.

В июле 2023 года Максим Зезюльчик, находясь в украинском плену, дал интервью украинскому блогеру Владимиру Золкину. Он рассказал, что до войны России с Украиной служил по контракту в Силах специальных операций (ССО) Беларуси, затем вступил в частную военную компанию.

По словам Зезюльчик, вступить в ЧВК ему предложил замполит батальона. Это произошло ещё в декабре 2021 года – за два месяца до начала полномасштабной войны. "Задача нашей группы – диверсионные действия на территории Украины", – заявил белорус, отвечая на вопрос, что сказал замполит, когда предлагал вступить в ЧВК.

Кроме того, Зезюльчик рассказал, что в 2020 году переодетые в гражданских белорусские военные и российские сотрудники правоохранительных органов помогали ОМОН в разгоне протестов в Беларуси.

Максим Зезюльчик из воинской части отбыл 18 июля 2022 года и отправился в Тамбов. После трёх дней обучения его отправили на фронт с Украиной. В сентябре того же года он попал в плен. В Службе безопасности Украины Зезюлчика называли разведчиком КГБ Беларуси.

"По легенде он должен был действовать под видом иностранного наёмника, а собранную развединформацию передавать в Минск через связного, – говорится в сообщении СБУ. – Среди его основных задач был сбор разведданных об образцах иностранного вооружения, поступающих подразделениям ВСУ от западных партнеров".

Украинский суд приговорил Зезюльчика к 10 годам лишения свободы по делу о наемничестве. В 2024 году Украина передала Зезюльчика российской стороне, которая, по данным DissidentBY, позднее выдала его Беларуси. В чем его конкретно обвинили и какой срок ему назначили, неизвестно.

Зезюля отбывает наказание в колонии в городе Шклов в Могилевской области.