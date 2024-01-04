В Беларуси подписан закон о пожизненных гарантиях президенту

Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, вводящий новые гарантии для президента республики, в том числе после его отставки, и ужесточающий требования для кандидата на этот пост.

Документ, в частности, даёт пожизненное право неприкосновенности бывшему президенту и членам его семьи. Согласно тексту, бывший глава государства не может быть привлечён к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением полномочий.

Закон даёт право президенту после отставки стать делегатом Всебелорусского народного собрания и пожизненным членом верхней палаты парламента. Ему назначается пожизненное пособие в размере зарплаты действующего президента, гарантируются медицинское обеспечение президентского уровня, государственная охрана, право пользоваться помощниками с доступом к правительственной связи.

Устанавливаются новые требования для кандидата на пост президента. Право избираться предоставляется лишь гражданам по рождению не моложе 40 лет, постоянно проживающим в республике не менее 20 лет, и никогда не имевшим вида на жительство в другой стране. Таким образом от участия в выборах фактически дисквалифицируются представители оппозиции, вытесненные властями за границу.

69-летний Лукашенко с 1994 года руководит Беларусью, его семь раз объявляли победителем президентских выборов. Принятые в 2022 году поправки в Конституцию запрещают ему занимать должность два срока подряд. Ряд экспертов предполагает, что он может покинуть президентский пост и перейти на должность председателя Всебелорусского народного собрания, попытавшись сохранить за собой власть в республике.

Новый закон позволяет Всебелорусскому собранию отстранять президента от власти, если он систематически нарушает Конституцию или совершает тяжкое уголовное преступление.

Предложение об отстранении должно быть внесено не менее чем третью полного состава Палаты представителей страны или не менее 150 000 граждан. После представители собрания должны проголосовать за это предложение большинством голосов.