Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Дороги к свободе

Украина, Молдова, Беларусь: год 2024-й. Эфир в 20:30

Владимир Зеленский и Майя Санду
Владимир Зеленский и Майя Санду

Сергей Герасимчук и Павел Усов – об итогах и перспективах непростого года

Каким будет 2024 год для Украины, Молдовы и Беларуси? Смогут ли ВСУ кардинально изменить ситуацию на фронте? Как власти Молдовы собираются противостоять попыткам Кремля дестабилизировать ситуацию в республике? Следует ли ожидать каких-либо сюрпризов в Беларуси от предстоящих парламентских выборов? Собеседники Виталия Портникова Сергей Герасимчук, украинский политолог, заместитель председателя правления Совета по внешней политике "Украинская призма", и Павел Усов, белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогноза. Эфир в 20:30.

Форум

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG