Украина, Молдова, Беларусь: год 2024-й. Эфир в 20:30

Каким будет 2024 год для Украины, Молдовы и Беларуси? Смогут ли ВСУ кардинально изменить ситуацию на фронте? Как власти Молдовы собираются противостоять попыткам Кремля дестабилизировать ситуацию в республике? Следует ли ожидать каких-либо сюрпризов в Беларуси от предстоящих парламентских выборов? Собеседники Виталия Портникова – Сергей Герасимчук, украинский политолог, заместитель председателя правления Совета по внешней политике "Украинская призма", и Павел Усов, белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогноза. Эфир в 20:30.



