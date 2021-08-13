В Беларуси признали экстремистским весь контент Tut.by и Zerkalo.io

Суд в Минске в пятницу 13 августа признал экстремистскими материалами всю информационную продукцию сайтов Zerkalo.io, Tut.by, их социальных сетей, а также логотипы этих двух изданий. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

С ходатайством в суд обратилось МВД Беларуси. Республиканская экспертная комиссия заключила, что "действия информационного ресурса Tut.by по информационному обеспечению протестов, созданию возможности выступать с деструктивными призывами наносят вред (ущерб) национальным интересам Республики Беларусь". Материалы сайта Zerkalo.io признаны экстремистскими, поскольку к его работе имеет отношение часть бывших сотрудников Tut.by. Его редакция работает за рубежом.

Распространение любой продукции двух сайтов будет считаться в Беларуси административным правонарушением.

Сайт Tut.by был одним из самых популярных и посещаемых в Беларуси. Он активно освещал акции протеста в стране в прошлом году, но не был прямо связан с какой-либо политической силой. В мае нынешнего года сайт был заблокирован, а против руководства портала, журналистов и других сотрудников Tut.by возбудили уголовные дела по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Всего под арест были отправлены 15 человек. Портал фактически перестал существовать. Часть его команды продолжила работу в аккаунтах издания в социальных сетях.Сайт Zerkalo.io, редакция которого находится в Киеве, власти Беларуси заблокировали в первый же день его работы.