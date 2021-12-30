В Беларуси признали экстремистскими соцсети правозащитного центра "Весна"

В Беларуси суд в городе Гомель признал в четверг экстремистскими материалами информационную продукцию телеграм-канала правозащитного центра "Весна". Об этом сообщает Настоящее Время.

"Весна" - одна из старейших белорусских неправительственных правозащитных организаций, она была создана в апреле 1996 года. Ещё в начале 2000-х годов режим Александра Лукашенко лишил её регистрации за поддержку политзаключённых и мониторинг нарушений прав человека. В белорусских тюрьмах сейчас находятся семь представителей "Весны", которые подвергаются политическим преследованиям.

В Беларуси экстремистскими признаны около 300 интернет-ресурсов, главным образом телеграм-каналы оппозиционной направленности, а также независимые СМИ, такие как телеканал "Белсат" и агентство БелаПАН. "Экстремистскими материалами" признали также продукцию соцсетей Белорусской службы Радио Свобода. Жителей страны могут привлечь к ответственности за подписку на признанные экстремистскими интернет-ресурсы.