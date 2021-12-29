Следствие в Минске предъявило журналисту Белорусской службы Радио Свобода Олегу Груздиловичу обвинение по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Ему грозит до четырёх лет лишения свободы. Об этом сообщает сайт службы.

Журналист обвиняется в участии в несанкционированном митинге, на котором он работал журналистом. Он не признаёт вину. Власти заявляют, что он не мог работать корреспондентом Радио Свобода без аккредитации министерства иностранных дел. Однако Груздилович был на акции и как внештатный сотрудник газеты "Народная воля".

63-летний Грузидилович работает на Радио Свобода с начала 90-х годов. Он был задержан 16 июля и освобождён через 10 дней без предъявления обвинений под подписку о явке. Перед освобождением он держал трёхдневную голодовку. 23 числа люди в масках демонстративно выломали двери в его дом и вновь задержали его. Сейчас он находится под арестом в СИЗО-1 в центре Минска.

23 декабря стало известно, что белорусские власти признали сайт Белорусской службы РС "экстремистским формированием". Редакция службы в Минске разгромлена силовиками. Под арестом находится внештатный журналист Радио Свобода Андрей Кузнечик. Консультант Радио Свобода Игорь Лосик уже полтора года сидит в тюрьме. Он приговорён к 15 годам колонии строгого режима.