В Беларуси признали террористическим объединение BYPOL

В Беларуси Верховный суд признал объединение бывших сотрудников правоохранительных органов страны BYPOL террористической организацией. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Террористическими также были признаны подразделения BYPOL "Сітуацыйна - аналітычны цэнтр" и "Мобилизационный план "Перамога". В заявлении Генпрокуратуры говорится, что деятельность объединения "связана с формированием в обществе идей радикализма и склонением граждан к экстремистской деятельности для изменения конституционного строя Республики Беларусь незаконным путем". Ведомство утверждает, что в результате деятельности BYPOL в Беларуси были совершены "различные преступления экстремистской направленности".
Объединение BYPOL была основано в 2020 году. В него вошли бывшие сотрудники правоохранительных органов Беларуси, которые занялись разоблачением репрессий в стране. Они раскрывали личности тех, кто был причастен к массовым репрессиям в отношении протестующих. Также члены объединения публиковали записи прослушки сотрудников КГБ, МВД, Следственного комитета и прокуратуры.
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