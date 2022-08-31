В Беларуси признали террористическим объединение BYPOL

В Беларуси Верховный суд признал объединение бывших сотрудников правоохранительных органов страны BYPOL террористической организацией. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Террористическими также были признаны подразделения BYPOL "Сітуацыйна - аналітычны цэнтр" и "Мобилизационный план "Перамога". В заявлении Генпрокуратуры говорится, что деятельность объединения "связана с формированием в обществе идей радикализма и склонением граждан к экстремистской деятельности для изменения конституционного строя Республики Беларусь незаконным путем". Ведомство утверждает, что в результате деятельности BYPOL в Беларуси были совершены "различные преступления экстремистской направленности".

Объединение BYPOL была основано в 2020 году. В него вошли бывшие сотрудники правоохранительных органов Беларуси, которые занялись разоблачением репрессий в стране. Они раскрывали личности тех, кто был причастен к массовым репрессиям в отношении протестующих. Также члены объединения публиковали записи прослушки сотрудников КГБ, МВД, Следственного комитета и прокуратуры.