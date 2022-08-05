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В Беларуси стикеры с Лукашенко объявили экстремистскими

Карикатура Сергея Ёлкина

В Беларуси впервые признали экстремистскими наборы стикеров для Telegram. Информация об этом появилась в списке экстремистских материалов на сайте белорусского министерства информации.

Суд в Минске ещё 25 июля признал экстремистскими стикеры "Саша 3%" и Luka, в которых высмеивается Александр Лукашенко, но в список их занесли только сегодня.

В первом обыгрывается шутка, ставшая популярной перед президентскими выборами в Беларуси в 2020 году. Мем о "Саше 3%" появился после того, как в ходе избирательной кампании Лукашенко не поднимался выше четвертого места в ряде опросов белорусских СМИ. В этих опросах Лукашенко получил в среднем около 3 процентов голосов.

По итогам выборов ЦИК Беларуси объявил победителем Лукеашенко, после чего в стране начались массовые протесты.

В стикерпаке «Саша 3%» присутствуют также стикеры с фразами «Жыве Беларусь!» и «Выпускай», которые стали символами белорусского протеста.

  • После президентских выборов, состоявшихся в Беларуси в августе 2020 года, и массовых акций протеста против официальных результатов голосования белорусские власти развернули беспрецедентную атаку на СМИ, гражданское общество и политических активистов. Экстремистскими были признаны десятки СМИ и каналов в социальных сетях, в том числе "Белсат", "Tyt.by", новостное агентство "Белапан", Zerkalo.io, а также региональная служба Радио Свобода.

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