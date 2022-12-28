В Беларуси троим "рельсовым партизанам" дали более 20 лет тюрьмы

Суд в Гомеле приговорил к длительным срокам тюремного заключения троих граждан Беларуси по обвинению в диверсии на железной дороге, по которой шли составы с российской военной техникой к границе с Украиной. Об этом сообщает правозащитный проект "Вясна".

Денису Дикуну суд назначил 23 года лишения свободы, Дмитрию Равичу — 22 года, Олегу Молчанову — 21. Подсудимых признали виновными по статьям о терроризме, государственной измене, умышленной порче путей сообщения и участии в экстремистском формировании.

По версии следствия, трое жителей города Светогорска Гомельской области Беларуси Молчанов, Равич и Дикун 28 февраля, на пятый день после российского вторжения в Украину, подожгли релейный шкаф на перегоне Жердь — Останковичи. В результате светофоры и стрелки на этом участке железной дороги, которая ведёт в Украину, были на время выведены из строя, что, как утверждает следствие, могло привести к срывам графиков движения составов с российской военной техникой.

На так называемой "покаянной" видеозаписи, распространенной ранее государственными СМИ Беларуси, Денис Дикун, который выглядел избитым, сообщил, что вместе с двумя сообщниками совершил поджёг по указанию BYPOL - правозащитного объединения бывших сотрудников правоохранительных органов, которое занималось разоблачением репрессий в Беларуси (признано террористической организацией). На видеозаписи Дикун также утверждал, что действовал в сговоре с родственником, который живет в Литве.

По словам белорусских правозащитников, это самый суровый приговор по делам о диверсиях на железной дороге в Беларуси. До сих пор максимальным сроком по аналогичному делу было 16 лет лишения свободы.

Ещё до суда Молчанов, Равич и Дикун были внесены в списки "террористов", составляемые белорусскими властями. Правозащитники признали их политзаключенными.

Ранее Следственный комитет Беларуси не исключал, то Дикуну, Равичу и Молчанову может грозить смертная казнь.