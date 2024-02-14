В Беларуси в отношении писателя Саши Филипенко возбудили уголовное дело

Власти Беларуси возбудили уголовное дело в отношении писателя Саши Филипенко. Об этом он рассказал в интервью в изданию "Новая газета Европа".

По словам писателя, об уголовном деле его отцу сообщили сотрудники правоохранительных органов. Он подписал соответствующий протокол. "Папа рассказал, что, когда с ним разговаривали в РУВД, перед ним положили распечатанные фотографии меня с президентом Швейцарии, с Тихановской, с министром культуры Германии. Отцу тыкали пальцем в эти фото, задавали вопросы. Пока шел допрос, они вскрывали его телефон и искали у него что-то, за что можно "закрыть", - рассказал Филипенко.

По какой статье возбуждено дело писатель не знает. Филипенко заявил о том, что ещё два уголовных дела в отношении него находятся в процессе возбуждения. Он также сообщил, что его отца недавно вызывали на допрос. Следователи спрашивали его о том, собирается ли Филипенко возвращаться домой и гордится ли он Беларусью.

В ноябре 2023 года дома у родителей Филипенко прошёл обыск. Его отца задержали, а позднее арестовали на 13 суток. "Семь человек с автоматами. Отца забрали. Матери сказали: "Скажите спасибо сыну". Очевидно, что давят на меня и хотят, чтобы я перестал высказываться в европейской прессе", - прокомментировал он тогда произошедшее.