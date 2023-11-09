К родителям белорусского писателя Саши Филиппенко пришли с обыском.

"Семь человек с автоматами. Отца забрали. Матери сказали: "Скажите спасибо сыну". Очевидно, что давят на меня и хотят, чтобы я перестал высказываться в европейской прессе", — написал Филиппенко в фейсбуке.

39-летний Саша Филиппенко — известный белорусский русскоязычный писатель, родом из Минска. Сейчас он проживает за границей.

Филиппенко — лауреат литературных премий, автор романов "Бывший сын", "Возвращение в острог", "Кремулятор". Его произведения переведены более чем на 10 языков.

Филиппенко был участником многих августовских акций протеста в Минске в 2020 году и выступал в защиту белорусских политзаключённых. Писатель также осудил войну России против Украины.

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